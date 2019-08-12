Более 20 сирийских военных погибли в столкновениях с боевиками

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - 10 и 11 августа при отражении атак боевиков на позиции правительственных войск Сирии погибло 23 и ранено семь военнослужащих Сирийской Арабской армии, сообщается на сайте Минобороны РФ со ссылкой на Брифинг Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

"Террористические группировки продолжают предпринимать попытки расширения подконтрольных территорий силовым путем, осуществляя атаки на позиции правительственных войск: (...) Все атаки боевиков террористических организаций отбиты сирийскими правительственными силами. Боевики понесли тяжелые потери. При отражении атак погибло 23 и ранено семь военнослужащих Сирийской Арабской армии", - говорится в сообщении.

"Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации. 10 августа зафиксировано 20 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Телль-Джобекжа, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо, Айн-эль-Кантара, эль-Аси, Бейт-Джнауро, Ардаш-Даг, Санджека, Сафсафа, Кара-Галиа, Айн-Слеймо, Кара-Джагез, эль-Арейм провинции Латакия, Эс-Салихия, Эль-Васита, Телль-Кальбе провинции Идлиб, Рабиаа провинции Хама. Террористические группировки продолжают предпринимать попытки расширения подконтрольных территорий силовым путем, осуществляя атаки на позиции правительственных войск", - уточнили на сайте Минобороны РФ.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор и Кирсана провинции Латакия. Нуждающимся жителям выдано 1 тыс. продовольственных наборов общим весом 4,84 тонны, отмечается в сообщении.