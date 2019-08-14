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Боевики заявили, что сбили Су-22 правительственных ВВС в Идлибе

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В сирийской провинции Идлиб боевики утверждают, что сбили истребитель Су-22 правительственных ВВС, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителей сирийской оппозиции.

В твиттере антиправительственной Свободной сирийской армии говорится, что пилот истребителя захвачен. Там же названо его имя. В твиттере появились предполагаемые видеокадры с обломками самолета. Представитель оппозиционного альянса Национальный освободительный фронт Мухаммад Рашид заявил Anadolu, что самолет сбили средства ПВО под городом Аль-Тамана.

Представители оппозиции утверждают, что авиация Башара Асада начала бомбить северные районы провинции Хама и юг Идлиба.

Заявление о сбитом истребители сделано в период активизации сирийских правительственных войск в Идлибе, которые подступают к Хан-Шейхуну. Сирийская армия решила возобновить там боевые действия, обвинив оппозицию в несоблюдении условий перемирия, которое началось 2 августа.

Сирия Идлиб Су-22

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