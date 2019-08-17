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Что случилось этой ночью: суббота, 17 августа

США будут арестовывать иранский танкер, КНДР испытало новое оружие

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Американский суд выдал ордер на арест иранского танкера, задержанного Гибралтаром. Экипаж танкера заподозрили в нелегальных поставках нефти в Сирию. Иран пообещал, что Grace 1 не будет разгружаться в Сирии.

– Правительство и оппозиция Венесуэлы возобновят переговоры в Норвегии. Некоторое время стороны отказывались обсуждать будущее власти в Венесуэле. Норвегия предоставляет площадку для переговоров.

– Минобороны подало иск на военнослужащих за случайный запуск ракеты. Во время плановой проверки одна из ракет пролетела через ворота авиационного ангара. Министерство попытается добиться возмещения более чем 46 миллионов рублей.

– КНДР испытала новое оружие. Испытаниями командовал лично Ким Чен Ын. Центральное телеграфное агентство Кореи не сообщило, какое именно оружие испытывали.

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