Поиск

Американский суд выдал ордер на арест иранского танкера, задержанного Гибралтаром

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Суд американского округа Колумбия выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного Гибралтаром.

В постановлении суда отмечается, что "нефтяной танкер Grace 1, вся нефть на его борту и 995 000,00 долларов США подлежат конфискации на основе нарушений закона О международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), закона о банковском мошенничестве и закона о отмывании денег, а также отдельно закона о конфискации в связи с террористической деятельностью".

Министерство юстиции США в своем комментарии по данному вопросу заявило, что в документах суда раскрыта схема "незаконного доступа к финансовой системе США для поддержки в нарушение законов поставок в Сирию Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), признанным иностранной террористической организацией".

Минюст добавил, что в этой схеме участвуют "несколько сторон, связанных с КСИР".

Ранее сообщалось, что судебные власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - постановили отпустить задержанный по британскому запросу танкер Grace 1 после того, как правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В связи с этим госдепартамент США предупредил о "серьезных последствиях" экипажу танкера.

"Соединенные Штаты считают, что танкер Grace 1 помогал Корпусу Стражей Исламской революции (КСИР), транспортируя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1 ", - говорилось в распространенном сообщении госдепа.

В нем уточнялось, что члены экипажей судов, оказывающих помощь КСИР в транспортировке нефти из Ирана, могут быть лишены права на получение виз или въезд в США.

Иран США Гибралтар

Новости по теме

Новости

КНДР испытала новое оружие

Пять человек погибли из-за удара молнии на Кубе

Пять человек погибли из-за удара молнии на Кубе

Правительство и оппозиция Венесуэлы возобновят переговоры в Норвегии

Журналистка CNN заявила об угрозах в свой адрес из-за расследования в ЦАР

Что произошло за день: пятница, 16 августа

Индийская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Кашмире

Индийская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Кашмире

Пираты похитили восемь из 12 членов экипажа судна, захваченного вблизи Камеруна

Пираты похитили восемь из 12 членов экипажа судна, захваченного вблизи Камеруна

В Кремле обратили внимание на перевод Дельпаля под домашний арест перед поездкой Путина во Францию

Данию удивила идея Трампа купить Гренландию

Данию удивила идея Трампа купить Гренландию

Военные показали первые испытания тяжелого ударного беспилотника "Охотник"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');