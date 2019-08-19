Все пассажиры покинули задевший полосу самолет "Победы" самостоятельно

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Все пассажиры задевшего полосу в Армении борта "Победы" покинули самолет самостоятельно без надувных трапов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Все пассажиры - порядка 170 человек самостоятельно штатно покинули самолет. Эвакуация по надувным трапам не потребовалась", - сказал источник.

Жертв и разрушений на земле нет.

"По предварительным данным, повреждения получила хвостовая часть самолета и рули высоты", - сказал источник.

Ранее пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении сообщила, что самолет авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту "Ширак" в городе Гюмри на севере Армении. По ее данным, во время посадки самолет задел задней частью взлетно-посадочную полосу, в результате чего получил повреждения в хвостовой части.

В "Победе" заявили о преждевременности выводов о жесткой посадке в Гюмри.