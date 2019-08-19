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В "Победе" заявили о преждевременности выводов о жесткой посадке в Гюмри

В авиакомпании считают, что произошло касание полосы хвостовой частью при заходе на второй круг

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" пока не подтверждает жесткую посадку в армянском аэропорту Гюмри, но при этом не исключила касание хвостовой "пятой" самолета взлетно-посадочной полосы.

"Есть подозрение на касание хвостовой "пятой" полосы во время посадки. Делать выводы о жесткой посадке преждевременно", - сообщила журналистам представитель "Победы".

Инцидент с самолетом "Победы" в Армении произошел при заходе на второй круг.

"Подозрение на касание хвостовой пятой, предназначенной для защиты фюзеляжа, при уходе самолета на второй круг", - сказала она.

Она добавила, что резервный борт уже летит в Гюмри за клиентами обратного рейса.

Представитель Росавиации сообщила "Интерфаксу", что по предварительной информации, в результате инцидента "жертв нет, разрушения воздушного судна нет".

"Авиакомпания оценивает ущерб, планирует направить техников ближайшим рейсом", - добавила она.

Ранее пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении сообщила, что самолёт авиакомпании "Победа" совершил жёсткую посадку в аэропорту "Ширак" в городе Гюмри на севере Армении.

Как сообщила пресс-служба Комитета, во время посадки самолёт задел задней частью взлетно-посадочную полосу, в результате чего получил повреждения в хвостовой части.

Инцидент произошёл в 20:04 по Москве.

На борту находились 173 пассажира. Пострадавших нет, отметили в ведомстве.

"Для выяснения обстоятельств инцидента будет создана комиссия. Дальнейший полет будет осуществлён резервным самолетом авиакомпании "Победа"", - добавили в пресс-службе.

Армения Победа

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