Самолет авиакомпании "Победа" совершил жёсткую посадку в Армении

В Комитете гражданской авиации страны отметили, что никто не пострадал

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту "Ширак" в городе Гюмри на севере Армении.

Как сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении, во время посадки самолет задел задней частью взлетно-посадочную полосу, в результате чего получил повреждения в хвостовой части.

Инцидент произошёл в 20:04 по Москве.

На борту находилось 173 пассажира. Пострадавших нет, отметили в ведомстве.

"Для выяснения обстоятельств инцидента будет создана комиссия. Дальнейший полет будет осуществлён резервным самолетом авиакомпании "Победа"", - добавили в ведомстве.