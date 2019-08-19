Пентагон рассказал детали о запущенной накануне крылатой ракете

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Новая американская крылатая ракета наземного базирования, запущенная с мобильной установки, была разновидностью крылатой ракеты "Томагавк", заявил в понедельник подполковник ВВС США Роберт Карвер американскому сайту Military.com, специализирующемуся на военной тематике.

По его словам, речь шла "о варианте крылатой ракеты для поражения наземных целей "Томагавк".

Military.com отмечает, что пуск ракеты, проведенный накануне с острова Сан-Николас в Тихом океане у побережья американского штата Калифорния, был выполнен ВМС США и подразделением Пентагона по стратегическим возможностям.

Ранее стало известно, что накануне Пентагон испытал новую крылатую ракету наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В Пентагоне отметили, что ракета стартовала с "наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета".

В то же время в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

В свою очередь издание Defense News отметило, что речь идет о первом испытании ракеты подобного класса после выхода США из ДРСМД.

2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения лишенными оснований.