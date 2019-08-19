США провели испытание крылатой ракеты в нарушение ДРСМД

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает в понедельник телеканал CNN.

"Министерство обороны осуществило летное испытание крылатой ракеты наземного базирования с неядерной боеголовкой в воскресенье у западного побережья США. В настоящий момент мы оцениваем результаты испытания", - сообщила телеканалу подполковник вооруженных сил США Карла Глисон.

По данным CNN, ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около берега Калифорнии. В Пентагоне отметили, что ракета стартовала с "наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета".

В то же время в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок. Там заявили, что результаты испытаний внесут вклад в развитие США ракет средней дальности.

2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения лишенными оснований.