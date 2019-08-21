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Спецпредставитель США по КНДР опроверг возможное назначение послом в РФ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Стивен Биган, являющийся спецпредставителем США по КНДР, заявил, что будет по-прежнему концентрироваться на переговорах с Северной Кореей по денуклеаризации, и опроверг ранее появившиеся сообщения о возможном назначении его послом в России, сообщило агентство Yonhap.

"Во-первых, что касается нашей переговорной команды, я хотел бы развеять любые слухи о том, что я оставлю нынешний пост, чтобы занять пост посла за рубежом", - сказал Биган.

"Я не буду занимать дипломатическую должность в Российской Федерации, и я буду по-прежнему сосредоточен на достижении прогресса в вопросах, связанных с Северной Кореей"? - добавил он.

Он сделал это заявление журналистам в Сеуле после переговоров с Ли До Хуном - южнокорейским замминистра иностранных дел, курирующим северокорейские проблемы. Биган также подчеркнул, что "по согласованию" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп дал своей команде поручение возобновить переговоры с Севером после импровизированной встречи лидеров на межкорейской границе 30 июня.

"Я полностью привержен этой важной миссии. Мы сделаем это", - сказал он, и продолжил: "Мы готовы участвовать в переговорах, как только получим сигнал от наших коллег в Северной Корее".

Как считают наблюдатели, Биган и Ли Ду Хун, вероятно, в ходе встречи координировали позиции по вопросам переговоров Вашингтона с Пхеньяном и путях достижения прогресса в переговорном процессе.

Как сообщалось, переговоры представителей американской администрации с северокорейскими партнерами на рабочем уровне планировалось начать еще в июле. Они были отложены в связи с резким недовольством КНДР проводившимися на Корейском полуострове американо-южнокорейскими военными учениями.

В минувший вторник госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на возобновление переговоров.

"Мы надеемся, что председатель Ким (Ким Чен Ын - ИФ) вернется за стол переговоров и они будут более результативными. Это было бы лучше для народа Северной Кореи и для всего мира", - заявил Помпео в интервью CBS.

США РФ Стивен Биган

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