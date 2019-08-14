Поиск

Белый дом считает, что Биган в качестве посла в России поможет улучшить отношения двух стран

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Кандидатура спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана подходит на пост посла США в России из-за его большого опыта работы в Москве и из-за возможности улучшить торговые отношения двух стран, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США.

Чиновники Белого дома в беседе с телеканалом заявили, что опыт работы Бигана над выстраиванием отношений с властями иностранных государств во время его работы для Ford Motors свидетельствует о том, что он сможет улучшить торговые отношения между США и Россией. По их словам, именно на этой сфере хотел бы сосредоточиться президент США Дональд Трамп.

Кроме того, Биган имеет большой опыт работы в России и Вашингтоне. Он получил степень бакалавра в области русского языка и политологии в Мичиганском университете и был директором Международного республиканского института в Москве с 1992 по 1994 годы. Биган также работал в совете директоров некоммерческого Американо-российского фонда экономического развития и верховенства права.

Получить комментарии самого Бигана телеканалу не удалось. Однако близкий к нему человек сообщил, что он заинтересован в работе посла США в России с учетом того, как медленно продвигаются переговоры с КНДР по денуклеаризации.

Между тем, телеканал сообщил, что еще одним кандидатом на пост является посол США в Германии - Ричард Гренелл. Получить комментарии самого посла не удалось. Тем временем источник, близкий к нему, считает, что Гренелл не заинтересован в работе в Москве.

Ранее сообщалось, что нынешний посол США в РФ Джон Хантсман подал прошение об отставке с октября текущего года.

"Голос Америки" информирует, что о возможном назначении Бигана послом на минувшей неделе сообщило издание Vox News, ссылаясь на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса в Белом доме. Ни Биган, ни госдепартамент не комментируют эти сообщения.

Биган руководил переговорами США на рабочем уровне с Северной Кореей в преддверии завершившегося безрезультатно ханойского саммита США-КНДР, напоминает "Голос Америки".

Стивен Биган США Россия

Новости по теме

Новости

Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей

Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей

Ситуация в аэропорту Гонконга начала стабилизироваться

В НАТО заявили, что не знали о приближении F-18 именно к самолету Шойгу

В НАТО заявили, что не знали о приближении F-18 именно к самолету Шойгу

Трамп сообщил о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом

В доме бывшего вице-канцлера Австрии прошли обыски

В Молдавии задержали партию золотых монет, якобы принадлежащих олигарху Плахотнюку

В Молдавии задержали партию золотых монет, якобы принадлежащих олигарху Плахотнюку

Аэропорт Гонконга снова отменил регистрацию отъезжающих из-за протестов

Аэропорт Гонконга снова отменил регистрацию отъезжающих из-за протестов

Число жертв наводнений в Индии превысило 200 человек

Число жертв наводнений в Индии превысило 200 человек

Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове

Украина упростит получение гражданства для россиян, ищущих политического убежища

Украина упростит получение гражданства для россиян, ищущих политического убежища
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');