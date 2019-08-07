Поиск

Среди кандидатов в послы США в Москве назвали спецпредставителя по КНДР Бигана

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сменить Джереми Хантсмана в должности посла США могут нынешний посол США в Германии Ричард Греннел или спецпредставитель по КНДР Стивен Биган, узнала The Wall Street Journal.

Издание отметило, что Биган в прошлом имел дело с Россией, а также был вице-президентом автопроизводителя Ford Motor Co, который работает в России. Еще один источник рассказал газете, что Гренелл не заинтересован в переводе в Москву.

Президент Дональд Трамп получил заявление Хантсмана об отставке. Тот должен покинуть посольство в Москве 3 октября. Дипмиссией он руководил с октября 2017 года.

Принадлежащая семье Хантсмана газета The Salt Lake Tribune писала, что дипломат хочет принять участие в выборах губернатора штата Юта. Он руководил штатом в 2005-2009 годах.

Джон Хантсман Дональд Трамп США Стивен Биган Ричард Греннел

Новости по теме

Новости

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарств

Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарств

На восточном участке синей ветки московского метро прервано движение

Хищения в Минкультуры

Экс-замминистра культуры Пирумов освобожден по УДО по "делу реставраторов"

Экс-замминистра культуры Пирумов освобожден по УДО по "делу реставраторов"

ЦИК РФ официально отказал Русаковой в регистрации на выборах в Мосгордуму

"Делимобиль" решил провести IPO в России в конце 2020 года

"Делимобиль" решил провести IPO в России в конце 2020 года

Студенты и преподаватели РГГУ выступили против угроз ректора отчислять участников митингов

Студенты и преподаватели РГГУ выступили против угроз ректора отчислять участников митингов

В Мосгоризбирком поступило требование освободить всех задержанных и угроза взрыва

Власти Крыма выручили 1,2 млрд рублей за любимую дачу Брежнева

Власти Крыма выручили 1,2 млрд рублей за любимую дачу Брежнева

Митрохин обжалует отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму в суде

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');