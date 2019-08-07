Среди кандидатов в послы США в Москве назвали спецпредставителя по КНДР Бигана

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сменить Джереми Хантсмана в должности посла США могут нынешний посол США в Германии Ричард Греннел или спецпредставитель по КНДР Стивен Биган, узнала The Wall Street Journal.

Издание отметило, что Биган в прошлом имел дело с Россией, а также был вице-президентом автопроизводителя Ford Motor Co, который работает в России. Еще один источник рассказал газете, что Гренелл не заинтересован в переводе в Москву.

Президент Дональд Трамп получил заявление Хантсмана об отставке. Тот должен покинуть посольство в Москве 3 октября. Дипмиссией он руководил с октября 2017 года.

Принадлежащая семье Хантсмана газета The Salt Lake Tribune писала, что дипломат хочет принять участие в выборах губернатора штата Юта. Он руководил штатом в 2005-2009 годах.