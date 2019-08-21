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В Японии признали успехи КНДР в разработке малых ядерных боеголовок

В Японии признали успехи КНДР в разработке малых ядерных боеголовок
Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Северокорейские ученые смогли достичь новых рубежей в области разработки ядерных боеголовок малого размера, говорится в готовящейся к изданию в Японии Белой книге по обороне, сообщила в среду газета "Иомиури" без ссылок на источники.

В Белой книге, которую кабинет министров должен утвердить в сентябре, будет сохранена данная ранее оценка о том, что военная деятельность Северной Кореи представляет собой "серьезную и неминуемую угрозу", пишет издание.

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В аналогичной Белой книге Южной Кореи 2018 года, выпущенной в январе, сообщалось, что способность Северной Кореи создавать малые ядерные боезаряды "достигла значительного уровня".

В конце прошлого года южнокорейские СМИ, ссылаясь на доклад разведки в парламенте, сообщали, что, несмотря на договоренности на сингапурском саммите КНДР-США, в Северной Корее продолжались работы по созданию малоразмерных ядерных зарядов для баллистических ракет.

КНДР

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