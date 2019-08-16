Южная Корея потребовала от КНДР прекратить ракетные пуски

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Канцелярия президента Южной Кореи требует прекратить запуски "неопознанных снарядов", передает агентство "Ренхап".

Сеул предупредил северокорейскую сторону, что продолжение ракетных пусков может привести к эскалации напряженности на Корейском полуострове.

В сообщении говорится, что офис президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина провел брифинг после чрезвычайного заседания Совета национальной безопасности страны, созванного из-за новых пусков ракет в Японское море.

Ранее южнокорейское военное командование сообщило, что КНДР осуществила пуск двух снарядов в направлении Японского моря. Пока их называют неопознанными, поскольку тип ракет пока не удалось определить.

Позднее военные проинформировали, что "снаряды" пролетели 230 км. Максимальная высота достигала 30 км, скорость составила около 6,1 Маха (7,5 тысячи км в час - ИФ).

В последний месяц в КНДР регулярно проводят ракетные запуски. В последний раз о них сообщалось 11 августа.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что получил послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. В нем он якобы заявил, что "сам не был рад недавним пускам ракет в КНДР".

В этом послании, как и после прошлых испытаний, говорилось, что запуски ракет - это ответ Северной Кореи на совместные военные учения США и Южной Кореи.