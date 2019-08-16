КНДР снова запустила неопознанные ракеты

Этот пуск стал шестым за последние недели

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Военные в КНДР запустили две ракеты в направлении Японского моря, их тип неизвестен, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, снаряды были запущены в северокорейском города Токчхон. Никаких других подробностей, включая их тип, дальность полета и максимальную высоту военные не предоставили.

По сообщению Примгидромета, радиационный фон в Приморском крае, граничащим с КНДР, составляет 12-13 мкР/ч - этот показатель соответствует норме.

В последние недели в КНДР регулярно проводят ракетные запуски.

Так, 11 августа в Сеуле сообщили, что КНДР провела пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что это были баллистические ракеты малой дальности.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что получил послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. В нем он якобы заявил, что "сам не был рад недавним пускам ракет в КНДР".

В этом послании, как и после прошлых испытаний, говорилось, что запуски ракет - это ответ Северной Кореи на совместные военные учения США и Южной Кореи.