"Спектр-РГ" сфотографировал центр Млечного Пути с окрестностями черной дыры

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Космическая обсерватория "Спектр-РГ" передала на землю снимки центра галактики Млечный Путь и яркого источника, который является суперпозицией сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, сообщает "Роскосмос".

На сайте госкорпорации говорится, что аппарат рассматривает яркий источник в центре нашей галактики, он "является суперпозицией сверхмассивной черной дыры Стрелец А* и протяженного рентгеновского излучения окрестности черной дыры размером 4х8 парсек", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации. На фотоснимках были показаны центральная область галактики и яркий рентгеновский источник 1E1743.1-2843.

На снимках телескопа ART-XC, установленного на борту "Спектра-РГ", видно яркое свечение, иллюстрирующее рентгеновское излучение, исходящее из центральной области нашей галактики.

Центральная область галактики и расположенный внутри яркий рентгеновский источник 1E1743.1-2843 Фото: "Роскосмос"

Черная дыра Стрелец А* (лат. Sagittarius A*, Sgr A*; произносится "Стрелец А со звездочкой") - компактный и яркий источник радиоизлучения, находящийся в центре нашей галактики Млечный Путь на расстоянии около 26 тыс. световых лет от Земли.

10 апреля участники проекта Event Horizon Telescope (EHT, Телескоп горизонта событий), крупной сети радиотелескопов, впервые показали реальное изображение тени черной дыры - в центре эллиптической галактики Messier 87 (M87) в созвездии Девы, она находится на расстоянии 55 млн световых лет от Земли. При этом ранее предполагалось, что астрофизики будут наблюдать и за черной дырой Стрелец А*. Черная дыра в галактике М87 примерно в 6,5 млрд раз тяжелее Солнца и в тысячу раз тяжелее Стрельца А*. Не исключено, что теперь астрофизики уделят больше внимания Стрельцу А*.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории.

Обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в космическое путешествие 13 июля с космодрома Байконур. 24 июля обсерватория передала на Землю первые научные данные и первый рентгеновский снимок. С помощью "Спектра-РГ" ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения миллионов черных дыр, скопления галактик, остывающие нейтронные звезды.