Астрофизики заявили о планах найти 100 тыс. скоплений галактик во Вселенной

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Астрофизики планируют с помощью российско-европейской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" обнаружить все массивные скопления галактик во Вселенной, сообщил академик РАН Рашид Сюняев.

"Мы надеемся обнаружить все, это примерно 100 тысяч, массивных скоплений галактик во всей наблюдаемой Вселенной", - сказал Сюняев на конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра" в Москве.

"Будет создана карта всей Вселенной в рентгеновских лучах, которая будет раз в 20-30-50 лучше, чем известная карта немецкого спутника "ROSAT", - добавил ученый.

Кроме того, по его словам, с помощью обсерватории ученые планируют "нанести на карту 3 млн сверхмассивный черных дыр".

Как сообщал источник "Интерфакса", запуск спутника "Спектр-РГ" планируется провести в 2019 году.

Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международная орбитальная астрофизическая обсерватория, предназначена для изучения Вселенной в гамма- и рентгеновском жестком диапазоне энергий (0,5-11 килоэлектронвольт, или кэВ).

Основной задачей обсерватории является обзор всего неба в рентгеновском и гамма-диапазоне электромагнитного спектра с чувствительностью, в 40 раз превышающей чувствительность предыдущего обзора, проведенного спутником ROSAT в 90-е годы XX века. Она предназначена для поиска скоплений галактик. Полная научная программа займет семь лет: четыре года - широкий обзор всего неба, три года - точечный обзор отдельных галактик.