Борис Джонсон счел, что РФ пока не может вернуться в G8

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: Reuters

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными, заявил премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Глава британского кабмина сообщил, что согласен с мнением Меркель по поводу того, что Москве еще предстоит выполнить обязательства, чтобы вернуться в "восьмерку". Он заявил, что это тот случай, когда позиции Лондона и Берлина совпали.

В качестве отрицательных примеров действий России, Джонсон упомянул отравление Скрипалей в Солсбери, ситуацию вокруг Украины, "российские провокации, не только на Украине, но во многих других местах".

Ранее в среду французские СМИ сообщили со ссылкой на руководство своей страны, что Россия сможет вернуться в "Большую восьмерку" на условии прогресса в урегулирования кризиса в Донбассе и имплементации "Минских соглашений"

Между тем президент США Дональд Трамп, который и поднял вопрос о возвращении России в G8, вновь выступил со словами, что такое возвращение было бы хорошим шагом.

Кроме того, Трамп вновь заявил, что, по его мнению, российский лидер Владимир Путин своей политикой "переиграл" президента США Барака Обаму. Именно во время президентства Обамы в 2014 году страны G8 отказались работать в таком формате и саммиты вновь стали проходить в формате "семерки".

О том, что Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили возможность приглашения России для участия в следующей встрече G7 в 2020 году, стало известно накануне. Ожидается, что американский лидер поднимет тему приглашения Путина на ближайшем саммите G7.

Сам же президент России 19 августа заявил во Франции заявил, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы. Но комментируя вопрос журналиста о возможном возвращении России в "большую восьмерку", президент добавил, что "ее (G8) не существует".

По словам президента, есть и другие организации и площадки, играющие существенную роль в международных делах, такие как G20, ШОС и БРИКС, в которых Россия активно работает.