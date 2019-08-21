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СМИ сообщили об условии Парижа для возвращения России в G8

СМИ сообщили об условии Парижа для возвращения России в G8
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Россия сможет вернуться в "Большую восьмерку" на условии прогресса в урегулирования кризиса в Донбассе и имплементации "Минских соглашений", считают в руководстве Франции. Об этом написала в твиттере журналист Le Monde Сильви Коффманн. Об этом же заявил агентству Reuters высокопоставленный французский дипломат.

"Мы приняли к сведению, что американцы хотят вернуть Россию (в G8. - ИФ.) в следующем году. Украина является ключевым условием", - заявил он.

По сведениям Коффманн, вопрос о России будет обсуждаться на встрече лидеров "Большой семерки" в Биаррице 24-26 августа.

Ранее стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили по телефону возможность пригласить Россию на саммит в 2020 году и таким образом вернуться к формату G8.

Россию исключили из "Восьмерки" в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины. Страны "Семерки" решили приостановить формат G8 до тех пор, "пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение".

G8 Франция США Дональд Трамп Эммануэль Макрон Донбасс Крым Украина

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