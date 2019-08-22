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Что случилось этой ночью: четверг, 22 августа

Реакция Пентагона на ЧП с ракетой, полет робота FEDOR на МКС и разгромное поражение "Краснодара"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Глава Пентагона прокомментировал ЧП в Нёноксе. Марк Эспер в интервью Fox News назвал взрыв на военном полигоне под Северодвинском свидетельством того, что Россия наращивает свой стратегический ядерный арсенал. Он добавил, что если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет продлен, то в него следует включить "все новые виды российских вооружений".

Ракета "Союз-2.1а" впервые вывела на орбиту "Союз МС-14". Солнечные батареи корабля раскрылись, отделение всех трех ступеней прошло штатно. Единственным членом экипажа является робот FEDOR. Это был первый старт ракеты "Союз-2.1а" в связке с "Союз МС": сейчас экипажи отправляются на МКС с помощью ракеты "Союз-ФГ", но у "Роскосмоса" осталась только одна такая ракета.

МИД КНДР предупредил об угрозе холодной войны. Северная Корея заявила, что не заинтересована в диалоге из-за военных угроз со стороны Южной Кореи и Соединенных Штатов. По мнению Пхеньяна, миру на Корейском полуострове угрожает получение Сеулом американских истребителей-невидимок F-35A.

"Олимпиакос" разгромил "Краснодар". Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА закончился со счетом 4:0 в пользу "Олимпиакоса". Шансы российского клуба пройти греков теперь минимальные.

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