Глава Пентагона связал ЧП в Нёноксе с наращиванием РФ ядерного арсенала

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны США Марк Эспер назвал взрыв на военном полигоне под Северодвинском свидетельством того, что Россия наращивает свой стратегический ядерный арсенал, интервью с ним было опубликовано на сайте телеканала Fox News.

На фоне этого инцидента глава Пентагона заявил, что если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет решено продлить, то Соединенные Штаты "должны быть уверены, что в него включены все новые виды российских вооружений".

Эспер допустил, что у РФ могут иметься крылатые ракеты с ядерными боеголовками, направленные на Европу, что, по его мнению, "нехорошо".

В то же время министр отметил, что одной из целей последнего испытания крылатой ракеты средней дальности, проведенного Соединенными Штатами в воскресение, является "сдерживание Китая из-за его плохого поведения".

По словам главы Пентагона, "в долгосрочной перспективе амбициозный, экономически мощный и пользующийся политическим авторитетом в мире Китай" представляет для США более серьезную угрозу, чем Россия.

Отвечая на вопрос, сможет ли Москва с помощью кибератаки вызвать масштабные отключения электроснабжения в США, Эспер отметил, что это "неясно". Говорить о том, есть ли аналогичные возможности у США, глава Пентагона отказался.

ЧП под Северодвинском

8 августа Минобороны РФ сообщило об инциденте на полигоне в Архангельской области. Позднее в госкорпорации "Росатом" заявили, что на полигоне произошел взрыв на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате ЧП погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Еще трое военных и трое специалистов "Росатома" пострадали.

Власти Северодвинска 8 августа и Росгидромет сообщали, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.