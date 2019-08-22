МИД КНДР заявил об угрозе холодной войны из-за поставок США Сеулу F-35

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Северная Корея не заинтересована в диалоге в условиях военных угроз со стороны Южной Кореи и Соединенных Штатов, их действия провоцируют новую холодную войну, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД КНДР, которое приводит ЦТАК.

Одним из военных действий, угрожающих, по мнению Пхеньяна, миру на Корейском полуострове, является получение Сеулом истребителей-невидимок F-35A из США вскоре после окончания совместных военных учений.

Северокорейское внешнеполитическое ведомство считает, что поставка "новейшего смертоносного оборудования" является серьезной провокацией и демонстрирует "лицемерие и двуличие южнокорейских властей".

В МИД КНДР предупредили, что совместные с США военные учения и наращивание вооружения Республикой Корея вынуждают Пхеньян уделять больше внимания укреплению собственной обороны.

"Мы остаемся неизменными в своей позиции по урегулированию всех вопросов мирным путем на основе диалога и переговоров. Однако диалог, сопровождающийся военными угрозами, нас не интересует", - заключил пресс-секретарь МИД Северной Кореи.

Заявление появилось на следующий день после того, как в Южную Корею прибыли еще два истребителя F-35A. В результате общее число американских истребителей-невидимок в составе южнокорейских ВВС достигло шести.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита в Ханое.

Позже на встрече 30 июня на межкорейской границе президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне в течение нескольких недель.