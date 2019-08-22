В Гонконге школьники потребовали отставки главы администрации

23 августа протестующие планируют устроить акцию, аналогичную "Балтийскому пути" 1989 года

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В центре Гонконга акцию протеста провели несколько сотен школьников в черной одежде. Как сообщает АР, они скандировали "Свободу Гонконгу" и требовали отставки главы администрации Кэрри Лэм, после чего разбились на группы и стали обсуждать политическое будущее города.

Протесты в Гонкоге продолжаются около 11 недель. Они начались с акций против планов властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях на основную территорию Китая. Теперь демонстранты добиваются политических реформ и расследования жестких действий полиции и нападений на протестующих лиц, связанных с организованной преступностью.

23 августа протестующие собираются составить живые цепочки на улицах города в память об акции "Балтийский путь", которую 23 августа 1989 года устроили жители Эстонской, Латвийской и Литовской Советских Социалистических республик. В 1989 году участники мирной акции образовали живую цепь длиной около 670 километров в память о подписании пакта Молотова-Риббентропа, решившего судьбу этих стран.

22 августа крупнейшие банки, работающие в Гонконге, - HSBC, Standard Chartered и Bank of East Asia - выкупили рекламные полосы в китайскоязычных газетах региона и призвали прекратить насилие и восстановить общественный порядок. Ранее с такими же призывами выступили больше дюжины крупнейших девелоперов города, "большая четверка" аудиторских компаний KPMG, Deloitte, EY, и PwC, а также авиаперевозчик Cathay Pacific.