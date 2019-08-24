Поиск

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Гонконге проходят очередные антиправительственные протесты, в районе Нгаутхаукок полиция применила слезоточивый газ против протестующих, сообщает в субботу газета South China Morning Post.

Сообщается, что протестующие кидали в полицейских различные предметы.

В субботу в Гонконге проходит согласованный с властями марш протестующих в округе Куньтхон. В марше принимают участие более тысячи человек, они требуют полного отказа от законопроекта об экстрадиции, а также объяснений по поводу установки в Гонконге "умных" фонарных столбов.

В миреСуд Гонконга продлил запрет на акции протеста в международном аэропортуЧитать подробнее

По словам властей, "умные" фонарные столбы в Гонконге собирают информацию о дорожном движении, погодных условиях и качестве воздуха. Однако некоторые жители города пролагают, что они предназначены для слежки.

В субботу протестующие повалили один из таких столбов, используя циркулярную пилу.

Протесты по выходным жители Гонконга устраивают уже 12-ю неделю подряд.

Первоначально он требовали, чтобы власти Гонконга не принимали законопроект, разрешающий экстрадицию из Гонконга на территорию материкового Китая. Затем, когда власти Гонконга отказались от законопроекта, к требованиям прибавились и другие. В частности, протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Протесты в Гонконге против закона об экстрадиции

9
Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикадыЗаконодательное собрание Гонконга должно было рассмотреть вопрос о поправках к закону об экстрадиции в среду, 12 июня, однако на фоне акций протеста отложило заседание на неопределенный срокВласти Гонконга закрыли все правительственные офисы в центре города из-за беспорядковДля наведения порядка полиция использовала перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашкиБолее двадцати человек пострадали в результате столкновенийОрганизаторы протестов пообещали, что они не прекратятся до тех пор, пока власти не откажутся от рассмотрения закона об экстрадицииГлава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки и призвала к скорейшей нормализации жизни в городеВласти Гонконга опасаются повторения выступлений, в центре города работают усиленные патрули полицииНедовольство законопроектом 9 июня привело к крупнейшей политической демонстрации в Гонконге с момента его передачи Великобританией Китаю в 1997 году. В протестных выступлениях приняли участие до 1 млн человек.
Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикады
Китай Гонконг

Новости по теме

Новости

Покинувший Гибралтар иранский танкер сменил порт назначения на турецкий Мерсин

"Роскосмос" сообщил, что FEDOR чувствует себя хорошо на борту "Союза"

Иран испытал новую ракету

НАСА сообщило о новой попытке стыковки "Союза" с МКС в ночь на 26 августа

Источник объяснил сбой в стыковке "Союз МС-14" с МКС неполадками в системе "Курс"

Что случилось этой ночью: суббота, 24 августа

Трамп пригрозил пошлинами на французское вино в ответ на цифровой налог

Совет нацбезопасности Южной Кореи потребовал от Пхеньяна не создавать напряженность

В Южной Корее сообщили об очередном пуске ракеты в КНДР

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');