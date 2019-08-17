На митинг в поддержку полиции Гонконга вышли более 470 тыс. человек

Митинг в парке Тамар в Гонконге Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Более 476 тыс. человек собрались в парке Тамар в Гонконге на акцию против насилия, несмотря на сильные ливни, передает China Daily со ссылкой на данные организаторов.

Демонстранты принесли с собой флаги Китая и Гонконга и спели гимн Китая. Участники этой акции публично поддержали местную полицию и призвали к прекращению насилия.

Организаторы демонстрации выступили перед собравшимися и заявили, что они любят как мегаполис, так и всю страну, призвав участников беспорядков ответить, почему они боятся Пекина.

China Daily приводит слова одного из участников акции, который заявил, что Гонконг был построен китайцами, а не британцами. По его мнению, источники последних протестов находятся за рубежом и таким образом пытаются навредить Китаю.

Эта демонстрация завершилась в 18:00 по местному времени.

При этом на противоположной стороне Гонконга - в районе Коулун - собрались участники антиправительственных протестов. В китайских соцсетях публиковали видео и фото, на которых несколько десятков протестующих подошли к полицейскому участку, некоторые бросали в полицейских яйца.

Также в субботу маршем по центру города прошли преподаватели и учителя, они шли под лозунгом: "Защитим следующее поколение". Они вышли на демонстрацию в защиту студентов, а также чтобы выразить протест жестким методам разгона демонстраций. Этот марш оценивается полицией в 8,3 тыс. участников.

Протесты в Гонконге длятся уже более 2 месяцев.

Протесты в Гонконге начались из-за внесенного законопроекта об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. Власти Гонконга отложили рассмотрение документа, а демонстранты начали требовать расследования методов подавления митингов полицией.