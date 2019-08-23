Истек срок предложения Турции о покупке американских Patriot

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Срок действия предложения Анкаре о покупке зенитных ракетных комплексов США Patriot истек, сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в госдепартаменте.

"Мы регулярно доводили до сведения Турции, что наше последнее предложение (о покупке - ИФ) Patriot потеряет свою силу, если она получит ЗРС С-400. Срок действия нашего предложения по Patriot истек", - отметил неназванный чиновник.

В июле Дональд Трамп заявил, что не винит Турцию в покупке С-400. При этом президент не уточнил, когда собирается принять решение по вопросу о возможных санкциях против Анкары за эту сделку.

Ранее Трамп уже объяснял, что по его мнению, Турция, начавшая в июле получать из России С-400, купила их из-за отказа США продавать ей системы Patriot.

В ответ на поставку С-400 администрация США приостановила участие Турции в программе по строительству и покупке самолетов F-35. США грозили ввести экономические санкции против Анкары, но пока не сделали этого.

Турция потребовала от США не исключать ее из программы по производству F-35. Американские власти в ответ потребовали не разворачивать комплексы С-400.