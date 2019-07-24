Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Борис Джонсон, выступая в среду с программной речью после назначения премьер-министром Великобритании, пообещал во что бы то ни стало вывести страну из ЕС 31 октября.

"Народ Великобритании устал ждать, время действовать. Мы покинем (ЕС) 31 октября безо всяких "если" и безо всяких "но", - заявил он.

При этом он пообещал выработать новое и лучшее соглашение с ЕС.

"Мы не хотим выхода без сделки. Но ведь разумно проводить подготовку на случай такого развития событий", - добавил Джонсон.

'The awesome foursome'



Boris Johnson says he doesn't want to just help London and the south east succeed but the whole of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.



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Ранее Джонсон заявлял, что сделка, согласованная его предшественницей Терезой Мэй с Брюсселем, мертва. Новый премьер, в частности, намерен избавиться от "страховочного плана" по ирландской границе. Этот план вызывает недовольство британского парламента, считающего, что он излишне привязывает Великобританию к нормам ЕС.