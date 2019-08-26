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Более 30 человек арестовано в Гонконге за противоправные действия в ходе акций протеста

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - За организацию беспорядков и нападение на сотрудников правоохранительных служб в ходе воскресных акций протеста в Гонконге арестовано 36 человек, сообщила местная полиция.

Протестующие во время противостояния с полицейскими, пытавшимися навести порядок, использовали бутылки с зажигательной смесью, камни. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили водяные пушки и слезоточивый газ.

В сообщении отмечается, что шесть офицеров полиции были вынуждены достать табельное оружие, а один из них даже произвел предупредительный выстрел в воздух.

"Эскалация незаконных и насильственных действий радикально настроенных протестующих не только возмутительна, но и ставит Гонконг на грань очень опасной ситуации", - говорится в распространенном заявлении местной администрации.

Гонконг - бывшая британская колония, которая вошла в состав Китая только в 1997 году. Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Позднее они переросли в требования привлечения к ответственности полиции за чрезмерно жесткие действия против демонстрантов, а также отставки главы администрации Кэрри Лэм.

Гонконг

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