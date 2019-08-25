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Полиция Гонконга впервые с начала протестов применила водяные пушки

Полиция Гонконга впервые с начала протестов применила водяные пушки
Столкновения полиции и протестующих в Гонконге
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Гонконге полиция впервые с начала антиправительственных протестов применила водяные пушки, сообщается на сайте The South China Morning Post.

По данным издания, водометы пошли в ход для расчистки улицы от баррикад, самих протестующих на пути машин не было. До этого полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

Как сообщает The South China Morning Post, имеющиеся в распоряжении полиции водяные пушки могут выбрасывать более 1200 литров воды в минуту на расстояние 50 метров. К воде может примешиваться слезоточивый газ. Согласно инструкции, струи воды можно направлять только в область ног.

Накануне полиция также применяла слезоточивый газ в ходе антиправительственных акций.

Протесты по выходным жители Гонконга устраивают уже 12-ю неделю подряд.

Первоначально они требовали, чтобы власти Гонконга не принимали законопроект, разрешающий экстрадицию из Гонконга на территорию материкового Китая. Затем, когда власти Гонконга отказались от законопроекта, к требованиям прибавились и другие. В частности, протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Гонконг

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