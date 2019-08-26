Песков не стал связывать активность военных РФ с ответом на ракетные испытания США

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Активность российских военных в последние дни носит рутинный характер и не является ответом РФ на испытания Соединенными Штатами ракеты, не соответствующей Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

"Это обычная работа российской армии - проведение учений и т.д. и т.п." - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не связана ли возросшая в последние дни активность военных РФ с указом главы государства о подготовке ответа на ракетные испытания США.

В подтверждение своих слов журналистка напомнила о состоявшихся в последние дни учениях в Калининграде, запусках баллистических ракет Северным флотом и полетах истребителей над Крымом.

"Что касается ассиметричного ответа, то нет никаких сомнений, что он будет, и будут предприняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны", - отметил Песков.

За деталями действий военных Песков посоветовал обратиться в Минобороны.

"В последнее время достаточно высокая активность и по военному строительству, и по поддержанию наших войск в должном состоянии", - добавил он.

19 августа Пентагон сообщил, что днем ранее провел испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие ДРСМД. В Минобороны США заявили, что ракета была запущена с острова Сан-Николас в Тихом океане около берега Калифорнии. Снаряд точно поразил цель после более чем 500 км полета, сообщали в военном ведомстве.

23 августа президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы для страны и подготовить исчерпывающие меры по ответу на упомянутые испытания США. Глава государства также выразил уверенность, что проведенное США испытание ракеты не было импровизацией, это очередное звено в цепи запланированных мероприятий.