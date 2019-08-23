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Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания новой ракеты США

Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания новой ракеты США
Президент России Владимир Путин
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин убежден, что проведенное США испытание ракеты не было импровизацией, это очередное звено в цепи запланированных мероприятий.

В связи с этим российский лидер поручил проанализировать уровень угрозы для страны и подготовить исчерпывающие меры по симметричному ответу. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

"Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", - говорится в заявлении Путина.

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Как констатировал президент РФ, "все это не оставляет сомнения в том, каковы истинные замыслы США: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет".

Однако он подчеркнул, что Россия не намерена втягиваться в затратную гонку вооружений.

Путин заявил, что проведенные в США 18 августа испытания крылатой ракеты наземного базирования являются реальным подтверждением обоснованности российских претензий к США в связи с нарушением ДРСМД. Он напомнил, что Москва и раньше обращала внимание на то, что размещение таких пусковых установок на суше, в частности, на базе ПРО в Румынии, и предстоящее размещение в Польше, является нарушением ДРСМД. Но Вашингтон эти подозрения отвергал, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования "Томагавк".

"Теперь факт нарушения налицо, оспаривать это невозможно - они сами об этом сказали", - констатировал Путин.

Об испытании новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие ДРСМД, было сообщено 19 августа. Сами испытания прошли днем раньше.

В Пентагоне заявили, что ракета стартовала с "наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета", и подчеркнули, она была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

Владимир Путин Совбез РФ США

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