Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Испытание в США наземной версии ракеты "Томагавк", которые можно запускать с установок, уже размещенных в Румынии и планируемых к размещению в Польше, создает новый угрозы для России, и эти угрозы не останутся без ответа. Об этом президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Хельсинки.

По его сведениям, для того, чтобы запускать эти ракеты из Румынии и Польши достаточно только поменять соответствующее программное обеспечение.

"Я не уверен, что наши американские друзья будут информировать наших европейских партнеров о том, какое программное обеспечение у них в этих системах находится", - отметил он.

Он добавил, что испытания ракеты средней дальности наземного базирования противоречат Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и обостряют ситуацию вообще в сфере безопасности и в Европе в частности.

Днем ранее в ходе визита во Францию Путин высказал мнение, что испытания означают, что Вашингтон заблаговременно готовился к выходу из ДРСМД, поскльку за несколько дней, недель или месяцев "подобные испытания подготовить просто невозможно". Он считает, что это лишний раз доказывает, что "действия не России, а США привели к слому ДРСМД".

19 августа Пентагон провел пуск новой крылатой ракеты наземного базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие ДРСМД. В военном ведомстве США отметили, что ракета стартовала с "наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета". В то же время в Пентагоне подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок. Это были первые испытания ракеты подобного класса после выхода США из ДРСМД.

2 августа США вышли из ДРСМД. В ответ Россия заявила о прекращении действия договора.