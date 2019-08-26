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Трамп пропустил сессию G7 о климате

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отсутствовал на сессии G7, посвященной вопросам климата, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Трамп начал мероприятия в понедельник с отставанием в расписании, сообщает AP. Он, в частности, встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая, в отличие от него, потом успела на сессию по климату. Затем Трамп провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, на которой журналисты спросили о его планах по сессии по климату. Трамп ответил, что он отправится туда после встречи с Моди, но в итоге на сессии так и не появился, отмечает агентство.

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Президент Франции Эммануэль Макрон, принимающий саммит G7 в Биаррице, заявил, что на сессии вместо Трампа были его помощники.

В Белом доме отсутствие Трампа на сессии оправдали встречами с Меркель и Моди и подтвердили, что вместо него на сессии был чиновник из администрации президента.

Макрон также заявил журналистам, что у него нет цели уговорить Трампа вернуться к соблюдению Парижского климатического соглашения. "Прошлое переписать нельзя", - отметил французский президент.

В то же время Макрон подчеркнул, что у него с Трампом ранее состоялся "длинный, насыщенный и очень позитивный разговор о лесах Амазонии и международной инициативе по инвестициям в озеленение пострадавшего региона".

Трамп неоднократно делал заявления, указывающие на то, что он не верит в изменения климата. Однажды он предположил в твиттере, что понятие "изменение климата" было выдумано Китаем, чтобы мешать американскому производству.

Трамп в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало международную критику. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Дональд Трамп США

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