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Источник объяснил сбой в стыковке "Союз МС-14" с МКС неполадками в системе "Курс"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сбой в работе системы автоматической стыковки "Курс" привел к неудачной попытке стыковки корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Специалисты оценивают возможность новой попытки стыковки и время ее проведения. По предварительным данным, причиной неудачной стыковки стали проблемы с системой автоматической стыковки "Курс", которая не смогла стабилизировать корабль перед началом его сближения со станцией для стыковки", - сказал собеседник агентства.

Между тем в трансляции на сайте НАСА сообщается, что "Союз МС-14" с человекоподобным роботом FEDOR на борту не смог пристыковаться к МКС из-за проблем с системами на самой станции, а не с системами "Союза".

Новая попытка пристыковать транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" будет предпринята утром воскресенья, говорится в трансляции на сайте НАСА. "Корабль сможет пристыковаться через 24 часа, а также 48 часов", - говорится в трансляции американского космического агентства.

Стыковка должна была состояться в 08:30 по московскому времени, однако к этому моменту корабль находился в ста метрах от станции. Системе автоматической стыковки не "Курс" не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией. После этого корабль отвели на безопасное расстояние от МКС.

"Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени в четверг, его вывела на орбиту ракета "Союз-2.1а". Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС". В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ".

FEDOR МКС НАСА NASA

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