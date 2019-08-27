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Бразилия отказалась от помощи G7 в тушении пожаров, усмотрев в этом вмешательство

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Бразильское правительство объяснило, почему отказалось от финансовой помощи, которую страны G7 планировали выделить на тушение пожаров в Амазонии.

"Мы отказываемся (от помощи - ИФ), потому что мы усматриваем в этом вмешательство, - заявил посол Бразилии во Франции Луис Фернанду Серра французскому телевидению. - Решение G7 оказать помощь было принято без обсуждения этого вопроса с Бразилией".

Глава канцелярии президента Бразилии Оникс Лоренсони также негативно прокомментировал планы стран G7. "Спасибо, но эти средства будут более подходящими для восстановления лесов в Европе", - сказал он.

Он обвинил Макрона в том, что тот "хочет преподать урок Бразилии", в то время как сам "не смог предотвратить пожар в соборе (Нотр-Дам - ИФ), который является объектом всемирного наследия".

Ранее сообщалось, что лидеры G7 договорились на саммите в Биаррице выделить $20 млн, чтобы помочь Бразилии справиться с пожарами в Амазонии, которые вызвали обеспокоенность со стороны международного сообщества.

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Пожары в дождевых лесах Амазонии на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. С каждым днем количество очагов возгорания увеличивается. По данным Института экологических исследований Амазонки (IPAM), число очагов возгорания в большинстве бразильских штатов выше, чем за последние четыре года.

Причина этого кроется не только в засухе, но и в процессе обезлесения, когда огонь применяется для освобождения земель под фермы или предприятия, отмечают эксперты. Экологи обвиняют в этом президента Бразилии Жаира Болсонару, который никогда не скрывал пренебрежительного отношения к вопросам экологии.

Наиболее сильно от пожаров в настоящее время страдают штаты Рорайма, Акри, Рондония и Амазонас на севере страны.

С начала этого года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, больше их было только в 2013 году. В прошлом году к августу было зафиксировано примерно 40 тыс. возгораний.

Леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.

Пожары в джунглях Амазонии

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Лесные пожары являются распространенным явлением для Амазонии в период засухи, который длится с июля по октябрь. Однако с начала 2019 года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, это на 83% больше, чем в прошлом.Эксперты отмечают, что причина резкого роста очагов возгорания кроется не только в засухе, но и в процессе обезлесения, когда применяется огонь для освобождения земель под фермы или предприятия. Экологи обвиняют в этом президента Бразилии Жаира Болсонару, который никогда не скрывал пренебрежительного отношения к вопросам экологии. Экологи говорят, что именно президент Болсонару поощрял владельцев ранчо, фермеров и лесозаготовщиков, эксплуатирующих и сжигающих тропический лесБолсонару несколько раз комментировал лесные пожары и обвинения в свой адрес. "Раньше я был Капитаном Бензопилой. Теперь я Нерон, сжигающий лес Амазонии", - отвечал он на претензии экологов.Greenpeace отмечает, что огонь - основной инструмент дефорестации, который используют местные жители, вдохновленные риторикой президента. Например, 10 и 11 августа фермеры на юго-западе штата Пара устроили "День огня". Они одновременно разожгли костры в нескольких районах леса, что за одну ночь увеличило количество очагов в районе города Ново-Прогрессо в четыре раза. Наиболее сильно от пожаров в настоящее время страдают штаты Рорайма, Акри, Рондония и Амазонас на севере страны. Но леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.Ранее президент назвал ложью данные о быстрых темпах вырубки леса Амазонии. Однако наблюдения говорят о том, что обезлесения амазонских джунглей ускорилось более чем на 60%, по сравнению с прошлым годом.Если Амазонский дождевой лес будет необратимо поврежден, мир не только останется без важного источника кислорода, об этом говорят данные Всемирного фонда дикой природы. Горящие или разлагающиеся деревья выделяют углерод - главный фактор изменения климата. Но в современном мире в условиях обезлесения молодые деревья не успевают его перерабатывать. Дождевые леса Амазонии всегда были домом для множества племен. Именно джунгли дают им возможность найти пропитание и получить крышу над головой. Но сейчас они находятся на грани исчезновения из-за вырубки лесов.Племена также участвуют в вырубке лесов, однако этот мизерный ущерб не сравнится с промышленными масштабами
Лесные пожары являются распространенным явлением для Амазонии в период засухи, который длится с июля по октябрь. Однако с начала 2019 года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, это на 83% больше, чем в прошлом.
Бразилия G7

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