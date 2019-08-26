Президент Бразилии отверг помощь стран G7 в тушении пожаров в лесах Амазонии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник раскритиковал предложение стран G7 помочь его стране в тушении пожаров в дождевых лесах Амазонии, заявив, что Бразилия - не колония и не нейтральная территория.

"Мы не можем принять того, что президент (Франции Эммануэль - ИФ) Макрон совершает необоснованные атаки по теме Амазонии или маскирует свои намерения предложениями альянса стран G7, чтобы "спасти" Амазонию, как будто бы мы колония или нейтральная территория", - написал он в твиттере.

В понедельник Макрон заявил, что страны G7 приняли решение на саммите в Биаррице направить около $20 млн на помощь в тушении пожаров.

Накануне в фейсбуке сторонник Болсонару опубликовал на своей странице фотоколлаж с изображениями 37-летней супруги президента Бразилии Мишель и 66-летней Брижит Макрон, где супруга французского лидера была запечатлена в менее удачном ракурсе нежели жена бразильского лидера. Он добавил к записи подпись: "Теперь вы понимаете, почему Макрон донимает Болсонару?"

Болсонару оставил комментарий к этой записи со своего официального аккаунта, написав: "Не унижай, приятель". Президент Бразилии дополнил комментарий смеющимися смайликами.

Макрон резко раскритиковал Болсонару за комментарий, указав на неподобающее для главы государства поведение.

"Это печально. И это печально, прежде всего, для него самого и для бразильцев. Бразильянкам, наверное, стыдно за своего президента. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я надеюсь, что скоро у них будет такой президент, который ведет себя должным этой работе образом", - заявил он в ходе конференции в Биаррице.

В конце прошлой недели перед саммитом Макрон предложил поднять на нем тему пожаров в Амазонии. В ответ Болсонару обвинил его в колониализме.

Лесные пожары являются распространенным явлением для Амазонии в период засухи, который длится с июля по октябрь. Однако в этом году ситуация обстоит острее, чем ранее. С начала этого года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, больше их было только в 2013 году. В прошлом году к августу было зафиксировано примерно 40 тыс. возгораний.

Леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.