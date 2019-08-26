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Президент Бразилии отверг помощь стран G7 в тушении пожаров в лесах Амазонии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник раскритиковал предложение стран G7 помочь его стране в тушении пожаров в дождевых лесах Амазонии, заявив, что Бразилия - не колония и не нейтральная территория.

"Мы не можем принять того, что президент (Франции Эммануэль - ИФ) Макрон совершает необоснованные атаки по теме Амазонии или маскирует свои намерения предложениями альянса стран G7, чтобы "спасти" Амазонию, как будто бы мы колония или нейтральная территория", - написал он в твиттере.

В понедельник Макрон заявил, что страны G7 приняли решение на саммите в Биаррице направить около $20 млн на помощь в тушении пожаров.

Накануне в фейсбуке сторонник Болсонару опубликовал на своей странице фотоколлаж с изображениями 37-летней супруги президента Бразилии Мишель и 66-летней Брижит Макрон, где супруга французского лидера была запечатлена в менее удачном ракурсе нежели жена бразильского лидера. Он добавил к записи подпись: "Теперь вы понимаете, почему Макрон донимает Болсонару?"

Болсонару оставил комментарий к этой записи со своего официального аккаунта, написав: "Не унижай, приятель". Президент Бразилии дополнил комментарий смеющимися смайликами.

Макрон резко раскритиковал Болсонару за комментарий, указав на неподобающее для главы государства поведение.

"Это печально. И это печально, прежде всего, для него самого и для бразильцев. Бразильянкам, наверное, стыдно за своего президента. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я надеюсь, что скоро у них будет такой президент, который ведет себя должным этой работе образом", - заявил он в ходе конференции в Биаррице.

В конце прошлой недели перед саммитом Макрон предложил поднять на нем тему пожаров в Амазонии. В ответ Болсонару обвинил его в колониализме.

Лесные пожары являются распространенным явлением для Амазонии в период засухи, который длится с июля по октябрь. Однако в этом году ситуация обстоит острее, чем ранее. С начала этого года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, больше их было только в 2013 году. В прошлом году к августу было зафиксировано примерно 40 тыс. возгораний.

Леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.

Пожары в джунглях Амазонии

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Лесные пожары являются распространенным явлением для Амазонии в период засухи, который длится с июля по октябрь. Однако с начала 2019 года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, это на 83% больше, чем в прошлом.Эксперты отмечают, что причина резкого роста очагов возгорания кроется не только в засухе, но и в процессе обезлесения, когда применяется огонь для освобождения земель под фермы или предприятия. Экологи обвиняют в этом президента Бразилии Жаира Болсонару, который никогда не скрывал пренебрежительного отношения к вопросам экологии. Экологи говорят, что именно президент Болсонару поощрял владельцев ранчо, фермеров и лесозаготовщиков, эксплуатирующих и сжигающих тропический лесБолсонару несколько раз комментировал лесные пожары и обвинения в свой адрес. "Раньше я был Капитаном Бензопилой. Теперь я Нерон, сжигающий лес Амазонии", - отвечал он на претензии экологов.Greenpeace отмечает, что огонь - основной инструмент дефорестации, который используют местные жители, вдохновленные риторикой президента. Например, 10 и 11 августа фермеры на юго-западе штата Пара устроили "День огня". Они одновременно разожгли костры в нескольких районах леса, что за одну ночь увеличило количество очагов в районе города Ново-Прогрессо в четыре раза. Наиболее сильно от пожаров в настоящее время страдают штаты Рорайма, Акри, Рондония и Амазонас на севере страны. Но леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.Ранее президент назвал ложью данные о быстрых темпах вырубки леса Амазонии. Однако наблюдения говорят о том, что обезлесения амазонских джунглей ускорилось более чем на 60%, по сравнению с прошлым годом.Если Амазонский дождевой лес будет необратимо поврежден, мир не только останется без важного источника кислорода, об этом говорят данные Всемирного фонда дикой природы. Горящие или разлагающиеся деревья выделяют углерод - главный фактор изменения климата. Но в современном мире в условиях обезлесения молодые деревья не успевают его перерабатывать. Дождевые леса Амазонии всегда были домом для множества племен. Именно джунгли дают им возможность найти пропитание и получить крышу над головой. Но сейчас они находятся на грани исчезновения из-за вырубки лесов.Племена также участвуют в вырубке лесов, однако этот мизерный ущерб не сравнится с промышленными масштабами
Лесные пожары являются распространенным явлением для Амазонии в период засухи, который длится с июля по октябрь. Однако с начала 2019 года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, это на 83% больше, чем в прошлом.
Бразилия Жаир Болсонару

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