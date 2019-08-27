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Пауло Коэльо попросил прощения у французов за слова президента Бразилии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Бразильский писатель Пауло Коэльо записал видеообращение к народу Франции, в нем он просит прощения за высказывания президента Бразилии Жаира Болсонару, запись была опубликована в твиттере Коэльо.

"Это немного грустное видео, в котором я хочу попросить прощения у моих французских друзей из-за кризиса, я бы даже сказал - из-за истерии Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и супруги президента Франции", - сказал Коэльо.

По его словам, в то время, как горят леса Амазонии, президент Бразилии не делает ничего, "а только оскорбляет, отрицает и говорит что попало , лишь бы избежать ответственности" за происходящее.

Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Болсонару обострились после того, как Макрон заявил о планах поднять на прошедшем саммите G7 тему пожаров, бушующих этим летом в дождевых лесах Амазонии. Он указал на острую необходимость спасения "легких планеты". Это заявление вызвало негодование в Бразилии, на территории которой расположения большая часть лесов Амазонии. Болсонару в ответ обвинил его в колониализме.

Ситуация ухудшилась после того, как Болсонару в фейсбуке оставил ироничный комментарий под фотоколлажем, на котором в невыгодном свете была изображена супруга Макрона. Президент Франции раскритиковал Болсонару за неподобающее для главы государства поведение и пожелал бразильцам в будущем такого "президента, который ведет себя соответствующим этой работе образом".

Бразилия Франция Жаир Болсонару Эммануэль Макрон

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