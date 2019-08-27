Путин рассказал об интересе Турции к российским истребителям

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сотрудничество в сфере современной российской истребительной авиации. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой.

По словам Путина, он говорил с Эрдоганом о сотрудничестве по истребителю Су-35 и о возможной совместной работе по новому боевому самолету Су-57. "У нас возможностей много, мы демонстрировали (на авиасалоне "МАКС-2019" - ИФ) и новые системы оружия, и новые системы радиоэлектронной борьбы", - сказал Путин.

По мнению российского лидера, много из этого "заинтересовало наших турецких партнеров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства".

В ходе переговоров, по словам Путина, обсуждалось не только сотрудничество в военно-технической сфере, но и гражданских областях. Речь шла также о взаимодействии двух стран в космической сфере, добавил президент РФ.

"За столь короткое время мне вряд ли удалось бы показать все достижения ракетно-космической и авиационной промышленности России, но мы гордимся нашими перспективными разработками в этой сфере, нашими новыми образцами вооружений, техники - и не только военной, но и гражданской", - сказал Путин.

Ранее 27 августа Путин и Эрдоган в ходе авиасалона "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском осмотрели новейший российский истребитель Су-57. Турецкий президент также поинтересовался у российского коллеги возможностью покупки Су-57, а также спросил, летает ли эта боевая машина.