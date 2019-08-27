Поиск

Путин рассказал об интересе Турции к российским истребителям

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сотрудничество в сфере современной российской истребительной авиации. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой.

По словам Путина, он говорил с Эрдоганом о сотрудничестве по истребителю Су-35 и о возможной совместной работе по новому боевому самолету Су-57. "У нас возможностей много, мы демонстрировали (на авиасалоне "МАКС-2019" - ИФ) и новые системы оружия, и новые системы радиоэлектронной борьбы", - сказал Путин.

По мнению российского лидера, много из этого "заинтересовало наших турецких партнеров, и не только с точки зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства".

В ходе переговоров, по словам Путина, обсуждалось не только сотрудничество в военно-технической сфере, но и гражданских областях. Речь шла также о взаимодействии двух стран в космической сфере, добавил президент РФ.

"За столь короткое время мне вряд ли удалось бы показать все достижения ракетно-космической и авиационной промышленности России, но мы гордимся нашими перспективными разработками в этой сфере, нашими новыми образцами вооружений, техники - и не только военной, но и гражданской", - сказал Путин.

Ранее 27 августа Путин и Эрдоган в ходе авиасалона "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском осмотрели новейший российский истребитель Су-57. Турецкий президент также поинтересовался у российского коллеги возможностью покупки Су-57, а также спросил, летает ли эта боевая машина.

Владимир Путин Реджеп Эрдоган МАКС Турция Су-35 Су-57

Новости по теме

Новости

Трамп собрался встретиться с Зеленским в Варшаве

Против сотрудников петербургских "Крестов" собрались возбудить уголовное дело

Индонезия перенесет столицу из Джакарты на остров Борнео

Индонезия перенесет столицу из Джакарты на остров Борнео

ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского

ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского

KFC вводит в меню в Атланте растительные наггетсы и бескостные "крылья"

KFC вводит в меню в Атланте растительные наггетсы и бескостные "крылья"

Суд признал Johnson&Johnson виновной в опиоидном кризисе в Оклахоме

Суд признал Johnson&Johnson виновной в опиоидном кризисе в Оклахоме

Дочка "Ростеха" подала иск к Boeing для расторжения контракта на 35 самолетов

Что случилось этой ночью: вторник, 27 августа

Дипломаты сообщили, что сенатор Джонсон не обращался за визой РФ

Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');