Россия построит в Руанде центр ядерной науки и технологий

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" построит в Руанде центр ядерной науки и технологий (ЦЯНТ).

Межправительственное соглашение о строительстве на территории Руанды ЦЯНТ было подписано в четверг на форуме "Россия-Африка" в Сочи. ЦЯНТ обеспечит современную площадку для проведения исследований и практического применения атомных технологий. В центре будут производиться радиоизотопы для лечения онкологических заболеваний, их можно будет также применять для решения задач промышленности и сельского хозяйства.

Кроме того, в ЦЯНТ можно будет проводить работы по определению элементного состава руд и минералов, экологических проб, подготовке кадров для атомной промышленности и т.д. Предполагается, что в состав ЦЯНТ войдет исследовательская ядерная установка на базе многоцелевого исследовательского водо-водяного реактора мощностью до 10 МВт.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Россия и Руанда подписали межправсоглашение по мирному атому. В мае 2019 года была подписана дорожная карта по налаживанию российско-руандийского сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.

В конце августа 2019 года британская газета The Guardian писала, что Россия пытается усилить свое влияние в Африке и заработать миллиарды на продаже развивающимся странам этого региона ядерных технологий. Как отмечало издание, за последние два года представители российской госкорпорации "Росатом" связались властями ряда африканских стран, в том числе и с властями Руанды.

В типичный пакет, предлагаемый африканским странам, заинтересованным в ядерных технологиях, входят щедрые кредиты от России и долгосрочные контракты, сообщало The Guardian.