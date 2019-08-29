Поиск

Полиция Гонконга впервые запретила массовые протесты 31 августа

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга впервые запретила массовые протесты, которые собиралась провести в ближайшую субботу, 31 августа организация Фронт за гражданские права человека. Заявители акции получили письмо на пяти страницах с запретом митинга в 15:00 и последующего шествия, пишет South China Morning Post.

Издание отмечает, что организаторам впервые отказались согласовать и митинг, и шествие.

В письме полицейские напоминают, что с июня в городе прошло 22 уличных акции, участники которых прибегали к насилию, поджогам и использованию тяжелых предметов для нападений и порчи госимущества, в результате пострадало много протестующих, демонстрантов, полицейских и случайных прохожих. Семь акций из 22 организовал Фронт за гражданские права. Полиция решила запретить очередную акцию из соображений защиты общественного порядка и безопасности.

Представитель Фронта Джимми Шэм заявили, что ответ полиции означает, что власти не хотят слушать народ и что политика главы администрации Кэрри Лэм толкает Гоконг в пропасть, поскольку ее действия вызовут еще больше гнева. Организация оспорит запрет акции, но не надеется, что решение полиции будет отменено.

31 августа протестующие собирались отметить пятилетие попытки Пекина провести в Гонконге электоральную реформу, которую в итоге Гонконг отверг.

Запрет акции совпал с ротацией военного гарнизона в Гонконге. С утра четверга пользователи соцсетей выкладывают фотографии военной техники в городе.

Государственные СМИ Китая впервые сообщили о ротации до ее завершения, отмечает South China Morning Post. Агентство "Синьхуа" сообщило, что это рутинная ежегодная процедура, которая проводится уже в 22-й раз.

Гонконг Китай Кэрри Лэм

Новости по теме

Новости

Петиция против приостановки работы парламента Великобритании набрала 1,2 млн подписей

Восемь человек погибли при обрушении подъезда дома в Львовской области

Восемь человек погибли при обрушении подъезда дома в Львовской области

Трамп попросил пересмотреть программу помощи Украине в сфере безопасности

Трамп попросил пересмотреть программу помощи Украине в сфере безопасности

Что случилось этой ночью: четверг, 29 августа

Китай сменил военный гарнизон в Гонконге

Глава ЕКА объяснил, почему агентство приостанавливает полеты на российских "Союзах"

Глава ЕКА объяснил, почему агентство приостанавливает полеты на российских "Союзах"

Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте

Эрдоган не исключил покупки новейших российских истребителей

Эрдоган не исключил покупки новейших российских истребителей

Робот FEDOR не узнал турецкого президента Эрдогана

Зеленский и Меркель договорились провести саммит в нормандском формате

Зеленский и Меркель договорились провести саммит в нормандском формате
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');