Полиция Гонконга впервые запретила массовые протесты 31 августа

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга впервые запретила массовые протесты, которые собиралась провести в ближайшую субботу, 31 августа организация Фронт за гражданские права человека. Заявители акции получили письмо на пяти страницах с запретом митинга в 15:00 и последующего шествия, пишет South China Morning Post.

Издание отмечает, что организаторам впервые отказались согласовать и митинг, и шествие.

В письме полицейские напоминают, что с июня в городе прошло 22 уличных акции, участники которых прибегали к насилию, поджогам и использованию тяжелых предметов для нападений и порчи госимущества, в результате пострадало много протестующих, демонстрантов, полицейских и случайных прохожих. Семь акций из 22 организовал Фронт за гражданские права. Полиция решила запретить очередную акцию из соображений защиты общественного порядка и безопасности.

Представитель Фронта Джимми Шэм заявили, что ответ полиции означает, что власти не хотят слушать народ и что политика главы администрации Кэрри Лэм толкает Гоконг в пропасть, поскольку ее действия вызовут еще больше гнева. Организация оспорит запрет акции, но не надеется, что решение полиции будет отменено.

31 августа протестующие собирались отметить пятилетие попытки Пекина провести в Гонконге электоральную реформу, которую в итоге Гонконг отверг.

Запрет акции совпал с ротацией военного гарнизона в Гонконге. С утра четверга пользователи соцсетей выкладывают фотографии военной техники в городе.

Государственные СМИ Китая впервые сообщили о ротации до ее завершения, отмечает South China Morning Post. Агентство "Синьхуа" сообщило, что это рутинная ежегодная процедура, которая проводится уже в 22-й раз.