В Гонконге задержаны три лидера протестов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Гонконге 30 августа были задержаны активисты партии "Демосисто" Джошуа Вонг и Агнес Чоу, их обвиняют в организации, участии и призывах к участию в нелегальных собраниях, объявила полиция. Об этом пишет South China Morning Post.

Предъявленные обоим обвинения связаны с осадой отдела полиции 21 июня многотысячной толпой. Издание отмечает, что оба активиста были одними из лидеров протестов Occupy 2014 года.

29 августа полиция задержала сторонника независимости Гонконга Энди Чана. Его заподозрили в нападении на полицейского. Он был задержан в аэропорту перед вылетом в Токио. Ранее он возглавлял ныне запрещенную в городе Национальную партию Гонконга.

После сообщений о задержаниях активистов стало известно, что намечавшаяся на 31 августа масштабная акция протеста отменена. Ее организаторы - Фронт за гражданские права человека - собирались устроить митинг и шествие в память о попытке Пекина пять лет назад провести в Гонконге электоральную реформу, которую в итоге Гонконг отверг. Сначала эту акцию отказалась согласовать полиция, затем была отклонена апелляция организаторов на этот отказ. В итоге представители фронта заявили в пятницу, что у них нет выбора и они вынуждены отменить акцию, поскольку иначе не смогут гарантировать безопасность для ее участников, передает АР.

Будут ли попытки провести несогласованную акцию, неясно, отмечает агентство.