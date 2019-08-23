Протестующие в Гонконге провели акцию в память о борьбе стран Балтии за независимость

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Гонконге протестующие вечером взялись за руки и образовали живую цепь общей протяженностью около сорока километров. Эту акцию они провели в память о "Балтийском пути" - мирной акции за независимость стран Балтии. Об этом сообщает АР.

This is extraordinary. Exactly 30 years after the Baltic Way took place, Hong Kong people have taken inspiration from the demonstration and joined hands across the city to form a massive human chain this Friday night.



This video was taken in just one small part of Causeway Bay. pic.twitter.com/UEjoJZSfbM — Elaine Yu (@yuenok) August 23, 2019

Ровно тридцать лет назад, 23 августа 1989 года жители Эстонской, Латвийской и Литовской Советских Социалистических республик встали в живую цепь длиной около 670 километров, соединившую Таллин, Ригу и Вильнюс, в память о подписании пакта Молотова-Риббентропа, решившего судьбу этих стран.

В Гонконге протестующие выстроились вдоль трех линий метро. Некоторые из них зажгли фонарики на смартфонах, чтобы подсветить живую цепь в сумерках. Акцию назвали "Путь Гонконга". Организаторы устроили ее, чтобы продемонстрировать солидарность протестующих против полицейского насилия и планов экстрадировать людей в Китай, а также чтобы воззвать к поддержке извне.

Thread: people are starting to form the Hong Kong Way here in Causeway Bay. I'll post photos & updates here. https://t.co/c7aZxejgrh pic.twitter.com/gwT4ZtabR1 — Mary Hui (@maryhui) August 23, 2019

Массовые протесты в Гонконге продолжаются почти 11 недель. Они начались с выступлений против планов администрации города принять закон об экстрадиции обвиняемых на материковый Китай. Затем демонстранты начали протестовать против жесткой реакции полиции на акции и требовать демократических реформ.

Ранее в пятницу акцию протеста провели местные бухгалтеры.

The Hong Kong human chain is under way.



Thousands of people are expected to link hands across the city. Follow along here: https://t.co/9orV3W6ohZ pic.twitter.com/P8jW1frtux — CNN International (@cnni) August 23, 2019

Также в пятницу консульство Канады запретило своим сотрудникам покидать Гонконг даже по работе в связи с задержанием в Китае сотрудника британского консульства в Гонконге.