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Протестующие в Гонконге провели акцию в память о борьбе стран Балтии за независимость

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Гонконге протестующие вечером взялись за руки и образовали живую цепь общей протяженностью около сорока километров. Эту акцию они провели в память о "Балтийском пути" - мирной акции за независимость стран Балтии. Об этом сообщает АР.

Ровно тридцать лет назад, 23 августа 1989 года жители Эстонской, Латвийской и Литовской Советских Социалистических республик встали в живую цепь длиной около 670 километров, соединившую Таллин, Ригу и Вильнюс, в память о подписании пакта Молотова-Риббентропа, решившего судьбу этих стран.

В Гонконге протестующие выстроились вдоль трех линий метро. Некоторые из них зажгли фонарики на смартфонах, чтобы подсветить живую цепь в сумерках. Акцию назвали "Путь Гонконга". Организаторы устроили ее, чтобы продемонстрировать солидарность протестующих против полицейского насилия и планов экстрадировать людей в Китай, а также чтобы воззвать к поддержке извне.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются почти 11 недель. Они начались с выступлений против планов администрации города принять закон об экстрадиции обвиняемых на материковый Китай. Затем демонстранты начали протестовать против жесткой реакции полиции на акции и требовать демократических реформ.

Ранее в пятницу акцию протеста провели местные бухгалтеры.

Также в пятницу консульство Канады запретило своим сотрудникам покидать Гонконг даже по работе в связи с задержанием в Китае сотрудника британского консульства в Гонконге.

Гонконг Китай Эстония Латвия Литва

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