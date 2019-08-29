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Верховная Рада назначила министра обороны Украины

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Верховная Рада Украины поддержала назначение Андрея Загороднюка на должность министра обороны Украины по представлению главы Украинского государства Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за назначение Загороднюка на пленарном заседании в четверг вечером проголосовали 314 парламентариев.

Министр обороны, министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента Украины, другие члены правительства назначаются парламентом по представлению премьер-министра.

Андрей Загороднюк - экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете имени Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях. С 2014 года - общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины. 5 июля 2019 года был назначен внештатным советником президента Зеленского.

Украина Андрей Загороднюк

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