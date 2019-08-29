Премьером Украины стал 35-летний Алексей Гончарук

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук Фото: Reuters

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Верховная Рада IX созыва назначила Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.

За Гончарука проголосовали в четверг 290 депутатов.

Алексей Гончарук, 1984 г.р., доктор философии в области права, закончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины. После этого возглавлял юридический отдел компании PRIOR-Invest, был арбитражным управляющим, основателем и управляющим партнером Юридической фирмы "Constructive Lawyers", возглавлял "Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам", ООО "Первая Украинская Индустриально-Инвестиционная Компания", Офис эффективного регулирования (BRDO), был председателем третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".

В 2014 году вступил в партию "Сила людей". Работал внештатным советником экс-министра экологии и природных ресурсов, а также советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

В мае 2019 года назначен на пост заместителя главы администрации президента Украины, позже - Офиса президента Украины, где отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.