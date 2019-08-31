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В центре Гонконга собрались несколько тысяч протестующих

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Тысячи человек в субботу вышли на улицы Гонконга, несмотря на недавний запрет местных властей на проведение акций протеста, сообщают западные СМИ.

По данным изданий, демонстранты заблокировали транспортное движение на нескольких главных дорогах и выкрикивали антиправительственные лозунги.

В ответ на несанкционированный митинг полицейские призвали протестующих незамедлительно разойтись, а затем применили водометы и слезоточивый газ. В свою очередь, демонстранты забросали стражей порядка камнями.

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Ранее сообщалось, что полиция Гонконга направила гонконгскому Фронту за гражданские права человека, выступающему основным организатором акций протеста в городе, уведомление о запрете массовых выступлений, которые планировались на субботу.

В уведомлении отмечалось, что решение о запрете акций было принято по соображениям общественной безопасности.

Протесты по выходным жители Гонконга устраивают уже 13-ю неделю подряд.

Первоначально демонстранты требовали, чтобы власти Гонконга не принимали законопроект, разрешающий экстрадицию из Гонконга на территорию материкового Китая. Затем, когда власти Гонконга отказались от него, к требованиям прибавились и другие. В частности, протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Протесты в Гонконге против закона об экстрадиции

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Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикадыЗаконодательное собрание Гонконга должно было рассмотреть вопрос о поправках к закону об экстрадиции в среду, 12 июня, однако на фоне акций протеста отложило заседание на неопределенный срокВласти Гонконга закрыли все правительственные офисы в центре города из-за беспорядковДля наведения порядка полиция использовала перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашкиБолее двадцати человек пострадали в результате столкновенийОрганизаторы протестов пообещали, что они не прекратятся до тех пор, пока власти не откажутся от рассмотрения закона об экстрадицииГлава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки и призвала к скорейшей нормализации жизни в городеВласти Гонконга опасаются повторения выступлений, в центре города работают усиленные патрули полицииНедовольство законопроектом 9 июня привело к крупнейшей политической демонстрации в Гонконге с момента его передачи Великобританией Китаю в 1997 году. В протестных выступлениях приняли участие до 1 млн человек.
Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикады
Гонконг Китай

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