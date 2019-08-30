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Иранский танкер Adrian Darya вновь сменил курс

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Иранский танкер Andrian Darya в настоящее время направляется в Ливан, сообщает в пятницу журналист межарабского телеканала "Аль-Джазира".

"Иранский танкер Andrian Darya идет в Ливан, а не в Турцию", - отмечается в сообщении.

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Ранее поступали данные о том, что судно вновь сменило курс и двигалось в сторону турецкого порта Искендерун.

В августе оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар, сменив перед отплытием название на Adrian Darya. Судно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз не предназначается для Сирии.

Затем запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана направили США. Однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применимы в странах ЕС.

Andrian Darya Иран Ливия

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