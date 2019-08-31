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Минюст США объявил о санкциях против Adrian Darya 1 и его капитана

Минюст США объявил о санкциях против Adrian Darya 1 и его капитана
Иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1
Фото: Reuters

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1 и его капитана Акхилеша Кумара, сообщается на сайте американского Минфина.

В пресс-релизе отмечается, что танкер способен перевозить большие объемы нефти, которую Иран незаконно продает, "чтобы финансировать злонамеренную деятельность режима и пропагандировать терроризм". Минфин США также предупредил, что все, кто попытается оказать поддержку Adrian Darya 1, рискует попасть под американские санкции.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил в твиттере, что танкер после властями Гибралтара направляется в сирийский порт, несмотря на обещание Тегерана не делать этого.

"У нас есть информация из достойных доверия источников, что танкер следует в Тартус (Сирия). Я надеюсь, что он изменит курс", - написал он, добавив, что верить главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу "было большой ошибкой".

Накануне журналист телеканала Al Jazeera сообщил, что танкер Adrian Darya 1 направляется в Ливан.

После выхода из Гибралтара экипаж танкера заявил, что их пунктом назначения является порт Каламата в Греции. Однако позднее стало известно, что иранский танкер сменил порт назначения на турецкий Мерсин.

Задержание иранского танкера в Гибралтаре

В августе оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар, сменив перед отплытием название на Adrian Darya 1. Судно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз не предназначается для Сирии.

Затем запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана направили США. Однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применимы в странах ЕС.

Adrian Darya 1 Grace 1 США Иран Сирия

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