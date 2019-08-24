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Иранский танкер Adrian Darya сменил порт назначения на турецкий Мерсин

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Экипаж иранского нефтяного танкера Adrian Darya, который ранее носил название Grace 1 и оказался в центре международного скандала, сменил порт назначения на Мерсин в Турции, сообщает в субботу агентство Associated Press.

После выхода из Гибралтара пунктом назначения экипаж танкера называл порт Каламата в Греции. В этом порте нет необходимой инфраструктуры, чтобы выгрузить с танкера нефть, отмечает AP.

Новые данные были внесены в автоматическую идентификационную систему (АИС). Экипажи судов могут вносить в эту систему любой пункт назначения, так что турецкий порт может не быть настоящим конечным пунктом для танкера, отмечает агентство.

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Мерсин расположен в 200 км от нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Банияс, куда изначально направлялся танкер по версии гибралтарских властей.

Согласно сайтам, отслеживающим передвижение судов, Adrian Darya находится к югу от Сицилии в Средиземном море. При сохранении текущей скорости танкер прибудет в Мерсин примерно через неделю, отмечает AP. Агентство Bloomberg также сообщает, что по его подсчетам танкер прибудет в Мерсин 31 августа.

Представитель госдепартамента США сообщил 20 августа журналистам, что Вашингтон предупредил правительства Греции и других стран Средиземноморья, что помощь иранскому танкеру, освобожденному в Гибралтаре, будет расцениваться Штатами как поддержка террористической организации. После этого греческие власти заявили, что не получали от Adrian Darya запроса о швартовке в каком-либо порту Греции.

Ранее сообщалось, что иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар. Перед выходом из порта судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому запросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз не предназначается для Сирии.

После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применимы в странах ЕС.

Иран Adrian Darya Grace 1 Гибралтар

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