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Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар
Иранский танкер Adrian Darya 1 (Grace 1)
Фото: Reuters

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар, сообщает в ночь на понедельник гибралтарская телерадиокомпания GBC News в твиттере.

Также она опубликовала видео с судном, покидающим Гибралтар. Судя по освещению на опубликованных кадрах, это произошло вечером.

GBC News напоминает, что перед тем, как уйти в плавание, судно Grace 1 было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.

Сначала его задержали по британскому забросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз будет доставлен не в Сирию.

После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара в воскресенье отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.

США Иран Гибралтар Сирия Grace 1

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