Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

Иранский танкер Adrian Darya 1 (Grace 1) Фото: Reuters

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар, сообщает в ночь на понедельник гибралтарская телерадиокомпания GBC News в твиттере.

Также она опубликовала видео с судном, покидающим Гибралтар. Судя по освещению на опубликованных кадрах, это произошло вечером.

GBC News напоминает, что перед тем, как уйти в плавание, судно Grace 1 было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.

....and there she goes! After 46 days in Gibraltar Waters sparking an international incident with Iran, the Adrian Darya, formerly the Grace 1, is leaving... pic.twitter.com/IdxWFgVBwm — GBC News (@GBCNewsroom) August 18, 2019

Сначала его задержали по британскому забросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз будет доставлен не в Сирию.

После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара в воскресенье отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.