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Южная Осетия начала усиление границы с Грузией

Южная Осетия начала усиление границы с Грузией
Погранзастава на границе Южной Осетии и Грузии
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Подразделения Пограничной службы (ПС) КГБ Южной Осетии приступили к усилению границы с Грузией в окрестностях села Уиста в Знаурском районе частично признанного государства.

"Гуманитарная операция носит исключительно мирный характер. Действия ПС КГБ направлены на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан республики и стабилизацию военно-политической обстановки в регионе", - говорится в заявлении КГБ в пятницу, предоставленном "Интерфаксу".

В южноосетинских спецслужбах "Интерфаксу" пояснили, что пограничники выставят на границе с Грузией дополнительный пост и усилят охрану границы по всему периметру.

Такое поручение ранее дал республиканскому КГБ президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Это, по его словам, будет сделано, чтобы обеспечить безопасность граждан страны после создания с противоположной стороны блокпоста грузинской полиции.

Накануне была сорвана встреча представителей Цхинвала и Тбилиси в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ). Руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев сообщил, что югоосетинская сторона потребовала от Грузии до 6:00 30 августа убрать пост полиции на границе в окрестностях Уисты, в противном случае Цхинвал предпримет "законные действия для защиты граждан".

В Тбилиси заявили, что в ходе обсуждения вопроса строительства грузинского полицейского блокпоста возле села Чорчана на границе югоосетинские представители выдвинули ультиматум и покинули встречу. В ответ на заявление Цхинвала представители грузинской стороны возразили, что территория, где установлен блокпост, находится под контролем властей Грузии и требования Южной Осетии не имеют оснований.

Южная Осетия Грузия Уиста КГБ

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